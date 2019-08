Vinaròs tanca temporalment cinc platges per nivells elevats del bacteri e-coli

Un total de cinc de platges de Vinaròs (Castelló) -Fortí, Fora Forat, Triador, Cossis i Clot- han estat tancades al bany temporalment aquest dimecres en haver-se detectat elevada presència de bacteris escherichia coli, segons ha informat l'Ajuntament.Aquest increment dels nivells d'aquest bacteri s'atribueix a l'episodi de pluges produït durant la matinada del dimarts, en desembocar les conduccions de pluvials fins a la costa de manera més continuada.En concret, han estat tancades les tres platges situades enfront del nucli urbà de la localitat, així com una de la zona nord i una altra de la sud. La resta de platges i cales del terme municipal, situades en la costa nord i sud, no s'han vist afectades per la presència de bacteris i són aptes per al bany.La Direcció General de l'Aigua ha estat l'entitat que s'ha posat en contacte amb el consistori per a iniciar el protocol i conducta al tancament de les platges, després de les analítiques efectuades. Demà dijous tornaran a realitzar-se noves analítiques per a determinar si l'estat de l'aigua és ja apte per al bany.El regidor Interès Turístic i Promoció de la ciutat, Marc Albella, ha ressaltat que la mesura s'ha pres de manera preventiva, i ha afegit que confia que, després de les noves analítiques de demà, la qualitat de l'aigua torni a resultar òptimes com ha ocorregut durant tot l'estiu.Albella ha posat l'accent que el litoral vinarocense presenta "una qualitat excepcional reconeguda amb les banderes blaves que atorga cada any la Fundació d'Educació Ambiental i els certificats Qualitur".A l'agost de l'estiu passat, Vinaròs ja va tancar durant un dia la platja de Fora Forat per l'elevada presència del referit bacteri.

