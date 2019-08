Els comuns ofereixen al Govern «diàleg sincer» sobre els pressupostos

Des del seu punt de vista, calen uns pressupostos "per a la majoria", amb "zero retallades" i el compromís de lluitar contra les desigualtats, afavorir els drets de les dones i combatre l'emergència climàtica. I més concretament, Cid recorda que ja aquest 2019 van demanar que es garantís el 100% del finançament de les escoles bressol així com la rebaixa del 30% de les taxes universitàries.



La reunió amb l'equip del Departament d'Economia està prevista la setmana vinent però encara no s'ha concretat el dia.

Els comuns estan disposats a oferir un "diàleg sincer" amb JxCat i ERC per acordar uns pressupostos de la Generalitat per al 2020 que posin fi a les retallades. Ara bé, descarten oferir un "xec en blanc" o "formar part de la campanya electoral" del vicepresident del Govern, Pere Aragonès, per ser el proper candidat a la Generalitat. Són declaracions del diputat dels comuns David Cid després que es fes públic l'esborrany dels pressupostos on es preveuen 2.500 milions més d'inversió social Per al portaveu de la comissió d'Economia de la formació, aquesta proposta és "un anunci d'estiu" i subratlla que estan a l'"expectativa" de conèixer els detalls de la proposta en la reunió de la setmana vinent.Per als comuns, una bona proposta de pressupostos passaria per fixar l'augment d'inversió tenint en compte la despesa executada aquest 2019 per la Generalitat i no pas respecte els pressupostos del 2017.

