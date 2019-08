Ciutadans d'origen estranger que viuen a Catalunya reclamen que els parlin en català

🔴 La Rosario ha engegat la campanya @CanviisEm "No em canviïs la llengua", per aconseguir revertir que els catalanoparlants canviin al castellà quan estan amb persones que parlen en castellà, tot i que ells s'hi hagin dirigit, d'entrada, en català. Ens ho explica. #ElsMatinsTV3 pic.twitter.com/I28S8icmqJ — Els matins TV3 (@elsmatins) July 16, 2019

"No em canviïs la llengua, si no, no aprendre mai". Aquesta és una de les frases que més vegades va repetir Rosario Palomino, psicòloga nascuda al Perú, quan va arribar a Catalunya, on tenia previst viure els propers anys de la seva vida. Mesos després, ella i diversos ciutadans d'origen estranger que viuen al país han engegat una campanya a través de les xarxes socials que porta per nom, precisament, " No em canviïs la llengua " per reclamar que els catalanoparlants no passin al castellà per dirigir-se a ells.El grup d'impulsors, format per persones provinents de molts punts del planeta que actualment viuen a Catalunya, reclamen que els ciutadans els parlin en català i que evitin canviar d'idioma pel simple fet que la seva fisonomia o el seu nom els sembli forà.Aquesta situació, segons relata Maarten de Jongh a El Punt Avui , provoca que "molts estrangers no parlin en català de manera fluida perquè els catalans no hi ajuden gaire: es pensen que els fan un favor parlant-los en castellà"."Protegim la llengua catalana, que és una llengua que ens agermana", reclamava Rosario Palomino aquest mateix estiu en una altra entrevista a TV3."No em canviïs la llengua" acumula ja desenes de milers de seguidors a les xarxes socials.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor