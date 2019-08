El PSC no negociarà els pressupostos si el Govern segueix apostant per la «confrontació»

El diputat del PSC-Units al Parlament Ferran Pedret ha explicat aquest dimecres que el seu partit s'obre a parlar dels Pressupostos de la Generalitat del 2020, però ha exigit al president de la Generalitat, Quim Torra, que abandoni la seva aposta per la "confrontació" Pedret ho ha dit en declaracions als mitjans, després que hagi transcendit que el Govern prepara uns comptes públics que preveuen un augment de la despesa social de 2.500 milions d'euros respecte als pressupostos actuals, que són els prorrogats de 2017.Així, el PSC ha recordat que mai s'ha tancat a analitzar els números que presenti el Govern, però ha avisat que un eventual suport socialista seria "radicalment incompatible" amb el fet que Torra torni a vies unilaterals cap a la independència o vulgui augmentar la "confrontació" amb l'Estat."És molt evident, ho hauria de veure el mateix president del Govern", ha conclòs Pedret, que ha reivindicat que el PSC aposta pel diàleg com a mecanisme per afrontar el conflicte català, i que això no és compatible amb abonar estratègies que busquin augmentar aquest conflicte.Sobre els 2.500 milions anunciats, ha replicat que el PSC l'acull amb "prudència" i ha instat el Govern a presentar els pressupostos davant del Parlament, per a poder analitzar si aquest augment és tal com s'assegura des de l'Executiu. Pedret ha afirmat que "no seria la primera vegada que el Govern presenta uns pressupostos expansius però que contenen previsions d'ingressos absolutament injustificades" que fan que els comptes no quadrin, segons ha expressat."Molta prudència, que el Govern faci el que correspon que és presentar-lo al Parlament. Sempre hem debatut del tema amb el Govern i la resta de forces parlamentàries. Veurem allà quines són les prioritats del Govern", ha resumit.A més, el diputat del PSC ha afirmat que, sense voler ser maliciós, l'anunci dels 2.500 milions d'euros "té una mica de pinta" de ser una estratègia electoralista del conseller d'Economia, Pere Aragonès, aturar preparar el terreny en el cas que hi hagi un avançament electoral a Catalunya.Pedret ha criticat també que el president del PDeCAT, David Bonvehí, s'hagi declarat "antisocialista" i, al mateix temps, hagi afirmat que cal contemplar el PSC com a potencial soci del Govern per aprovar els Pressupostos."És una mica complicat parlar amb algú que diu que és antisocialista [Bonvehí] i algú que diu que vol avivar un conflicte [Torra] i alhora pretendre el suport als socialistes als pressupostos", ha lamentat Pedret.El diputat socialista s'ha referit així a una entrevista de Bonvehí amb Europa Press en què es declarava antisocialista, però on també no descartava negociar els comptes amb el PSC si "per fer avançar el país és l'única solució".

