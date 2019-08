Desconvocada la vaga a l'aeroport del Prat

No hi haurà vaga en l'operació tornada al Prat. El sindicats i Iberia han arribat aquest dimecres a un acord per desconvocar l'aturada prevista per divendres i dissabte del personal de terra de la companyia, que gestiona els equipatges propis i d'altres 26 aerolínies a l'aeroport barceloní.L'acord per desconvocar la vaga ha trigat a arribar: s'ha tancat en la sisena reunió de mediació a instàncies de la conselleria de Treball.Les dues jornades de vaga ara anul·lades eren les darreres de la convocatòria que van fer els sindicats a mitjans d'agost . Els treballadors protesten per la falta d'estabilitat de la plantilla, l'excés de càrregues de feina, les hores extraordinàries i la reorganització de torns per conciliar la vida familiar i laboral, segons argumenten.

