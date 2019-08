ERC, JxC i Guanyem Badalona exigeixen que l'Ajuntament reconegui l'Open Arms

JxC, ERC i Guanyem Badalona han exigit aquest dimecres que l'Ajuntament de la ciutat faci un reconeixement de la tasca de l'ONG badalonina Proactiva Open Arms. Ho han dit aquest dimecres Oriol Lladó, d'ERC, i Dolors Sabater, de Guanyem Badalona En Comú -David Torrents de JxC, que no ha pogut acudir a l’acte-, en un acte reivindicatiu al port de Badalona, on té la seva base el veler Astral, de l'ONG.En concret, proposen que el consistori aprovi en un ple extraordinari una declaració institucional amb el suport de tots els grups. Es necessita, per tant, el vistiplau de l'oposició, ja que són necessaris nou regidors, com a mínim, per obligar el govern a convocar un ple. En total, Guanyem (4), ERC (3) i JxCat (1) només arriben als vuit regidors. El PP (11), per tant, seria una opció per buscar suports.Lladó ha justificat el reconeixement “pel paper que juga, ha jugat i ha de jugar” la ONG, dedicada al rescat de migrants a les aigües del Mediterrani. Al seu torn, l'exalcaldessa Sabate ha lamentat "que calgui fer aquesta petició", i ha criticat el "posicionament excloent" de l'equip de govern actual de Badalona, encapçalat pel socialista Álex Pastor.Sabaté ha remarcat que, amb aquesta proposta, l'alcalde té l'oportunitat de demostrar que manté "autonomia política" i que "pot decidir en clau local", i no pas que està "lligat" a les decisions de Pedro Sánchez des de Madrid. "Badalona no pot prescindir del reconeixement públic d'una entitat que és emblema arreu del món", ha conclós.Tot i que en un principi l'acte s'havia de portar a terme davant el veler Astral, membres d'Open Arms han demanat el canvi d'ubicació. En un moment convuls en l'àmbit polític, i com a conseqüència dels darrers esdeveniments que impliquen l'ONG , aquesta ha preferit mantenir-se al marge.

