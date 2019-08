Calvet acusa Aena de «negligència premeditada» en la gestió dels aeroports catalans

🔴@damiacalvet: "Sembla que hi hagi una negligència premeditada en les vagues a l'aeroport d'El Prat". — El matí de Catalunya Ràdio (@maticatradio) August 28, 2019

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha acusat aquest dimecres Aena de gestionar amb "negligència premeditada" aeroports com el de Barcelona-El Prat i el de Girona, que han registrat diversos problemes durant els mesos d'estiu.En una entrevista de Catalunya Ràdio, ha criticat el gestor aeroportuari per tractar la infraestructura de la capital catalana com un aeroport de "segona" i per desenvolupar un model de gestió centralitzat que sempre prioritza Madrid per sobre de la resta, en les seves paraules.Calvet ha confiat que pugui haver-hi un acord perquè s'eviti la vaga del personal de terra d'Iberia al Prat prevista per aquest cap de setmana , i ha acusat la companyia de tenir conflictivitat laboral perquè "no ha complert amb els acords" a què va arribar amb els seus treballadors fa un any, quan ja va haver-hi problemes.També ha criticat Aena perquè considera que ha tingut part de responsabilitat en el fet que Ryanair hagi anunciat el tancament de la seva base a l'Aeroport de Girona: Calvet considera que el gestor aeroportuari té una política de tarifes que espanta les aerolínies en lloc de potenciar-les.El conseller, que ha calculat que el tancament de la base a Girona afectaria uns 160 treballadors, ha anunciat que la Generalitat es reunirà aquest mateix dimecres a Barcelona amb responsables de Ryanair, i que pròximament preveu viatjar a Dublín (Irlanda) per reunir-se amb la direcció de l'aerolínia.En la reunió hi haurà representants tant de la seva conselleria com de la de Treball: "Ens reunim amb representants de Ryanair per parlar de la gestió de l'ERO i en els propers dies ens reunirem amb la direcció de l'empresa fora del territori nacional", ha resumit.Ha assegurat que no tenen informació directa de la companyia sobre els seus plans a Girona i que tot el que saben és per les cartes que ha enviat als seus treballadors i a través dels sindicats.

