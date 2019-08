Tras las redadas bajo perfil racial realizadas ayer en Bcn por @mossos y @policia



- 70 identificadas (bajo qué criterios?)

- 30 detenidas (bajo qué criterios?)

- 16 pasan a disposición judicial con petición de ser internadas en el CIE (bajo qué criterios?)#PareuDePararme https://t.co/LqfBBSX6U4 — Andres García Berrio (@Andres_gberrio) August 28, 2019

El centre Irídia ha criticat el dispositiu policial al metro de Barcelona portat a terme dimarts pels Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional . L'ha titllat de "batuda de perfil racial", i ha advertit que es tracta d'una "drecera que no té cabuda en un sistema democràtica" i és una "pràctica il·legal"."Les batudes de perfil racial són contràries a la Constitució per ser discriminatòries. La policia no pot identificar persones sobre la base del seu perfil racial", remarca Irídia a través de Twitter. L'operatiu policial al metro va acabar amb 23 detinguts, 22 per la Llei d'Estrangeria, tot i que sis detencions han quedat finalment sense efecte.

