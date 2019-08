​VÍDEO Un detingut a Osca per matar un home a Sant Feliu de Llobregat el 2018

Detenim a Osca, conjuntament amb la @GuardiaCivil, un home per un homicidi comès a Sant Feliu de Llobregat el 2018 https://t.co/XXjvEdFt4c pic.twitter.com/8Vpzts1CEO — Mossos (@mossos) August 28, 2019

Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil van detenir el 22 d'agost un home a Graus (Osca) per un homicidi comès a Sant Feliu de Llobregat el 2018. El 21 d'abril d'aquell any, la víctima va discutir amb el detingut a la porta d'un bar del municipi i aquest el va agredir amb una arma blanca.A causa de les ferides va morir una setmana més tard. Els Mossos van identificar l'autor, que havia fugit a Graus. Fa sis dies van detenir-lo i van registrar el seu domicili. També s'han detingut dues persones més a Sant Feliu com a presumptes encobridores: una dona i un home.Els detinguts van passar a disposició judicial el 23 d'agost i el jutge va decretar presó per al principal investigat i llibertat amb càrrecs per als altres dos.Els detinguts són un home de 58 anys i nacionalitat espanyola, el presumpte autor de l'homicidi, i una dona i un home també espanyols de 54 i 47 anys, respectivament.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor