La policia porta al jutge 16 lladres reincidents del metro per decidir-ne l'expulsió

❗ En marxa dispositiu amb @policia contra la delinqüència reincident al metro de Barcelona. Actuem amb l'objectiu de reduir l'acció dels carteristes i prevenir furts/robatoris violents pic.twitter.com/vygAmBKUyF — Mossos (@mossos) August 27, 2019

Más de 150 agentes están llevando a cabo un amplio dispositivo contra carteristas en el metro de #Barcelona. Operación conjunta con @mossos pic.twitter.com/p27xuT6xui — Policía Nacional (@policia) August 27, 2019

La Policia Nacional espanyola ja ha fet passar a disposició judicial més d'una quinzena de persones que aquest dimarts van ser detingudes en una macrooperació policial al metro de Barcelona , realitzada conjuntament amb els Mossos d'Esquadra. Segons ha informat la policia espanyola a, de les 30 persones identificades i que han passat la nit a la comissaria de la Verneda, 16 persones han passat a disposició judicial per determinar-ne l'ingrés als Centre d'Internament d'Estrangers (CIE) i la posterior expulsió."Aquests lladres es passen [als jutjats] per estar en situació il·legal, però sobretot per ser delinqüents multireincidents", han volgut aclarir fonts policials. La deportació, però, guanya força a Barcelona com una alternativa fora de les vies convencionals per acabar amb la delinqüència reincident . Fa uns dies, els Mossos d'Esquadra anunciaven que només un 10% dels lladres que cometen furts o robatoris amb força ingressen a la presó L'operació al metro de Barcelona contra els carteristes que operen al suburbà va desplegar un total de 79 efectius dels Mossos d'Esquadra i de la policia espanyola. S'hi van identificar 70 persones i se'n van detenir una trentena.Segons va explicar la policia catalana, es tracta de persones multireincidents que han estat identificades i detingudes en altres ocasions al metro de Barcelona.Els agents de cada cos van prendre part en l'operació amb diferents funcions. Els Mossos, en les seves competències de seguretat ciutadana, ordre públic i prevenció de conductes il·lícites. Els cos de la Policia Nacional espanyola, en les seves competències d'estrangeria. Aquesta col·laboració entre els dos cossos policials ja s'havia produït en altres operacions a Barcelona.En aquest macrooperatiu també hi van participar agents de paisà i uniformats de tots dos cossos, amb l'objectiu de localitzar furtadors in fraganti, així com víctimes potencials. El dispositiu es va desplegar especialment en les estacions de més afluència turística, com ara Sagrada Família i Diagonal.Entre 80 i 100 carteristes actuen cada dia a la xarxa del metro de Barcelona. Es col·loquen a les estacions de més afluència, com són els intercanviadors, i on pugui haver-hi més espai d'escales, ascensors i passadissos, i furten sobretot carteres i mòbils. Ho fan de diferents maneres però gairebé sempre actuant amb petits grups on cadascú té un rol. Només al mes de juny, els Mossos d'Esquadra de l'Àrea de Seguretat del Transport Metropolità van identificar 470 carteristes i van practicar 67 detencions.El 30% dels furts que es produeixen a la capital catalana tenen lloc a la xarxa de transport públic, on representen pràcticament el 90% de delictes que es produeixen.

