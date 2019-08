​Un home queda en estat crític després de rescatar dues menors a la platja de Segur de Calafell

Un home de 40 anys es troba ingressat en estat crític després de patir un ofegament aquest dimarts a la platja de Segur de Calafell (Baix Penedès) quan intentava rescatar dues menors que no podien sortir de l’aigua.Segons ha informat Protecció Civil, els fets van passar cap a tres quarts de vuit del vespre, un cop el servei de vigilància i socorrisme ja havia acabat. Es va rebre l’avís que hi havia dues noies amb problemes dins l’aigua, a uns 200 metres de la platja, i que una tercera persona que havia entrat al mar per ajudar-les tampoc no en podia sortir. Finalment, uns banyistes van poder rescatar l’home amb una taula de surf, mentre les dues noies en van sortir gairebé il·leses.A l’home ofegat el van traslladar a l’hospital Joan XXIII de Tarragona i aquest dimecres al matí es manté en estat crític, segons han confirmat a l’ACN fonts del centre. Per la seva banda, les dues noies van quedar ferides lleus i van rebre l’alta "in situ". Tots són de nacionalitat estrangera.Els fets van passar després que el servei de socorrisme acabés el torn, a les set de la tarda. La jornada havia acabat amb bandera vermella degut a les males condicions de la mar arran de la tempesta.Fins al lloc dels fets es van desplaçar tres ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), un helicòpter i una embarcació de Salvament Marítim, i efectius de la Policia Local de Calafell, dels Mossos d’Esquadra i dels Bombers.

