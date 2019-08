Fora de perill el jove català ferit per una bomba en una glacera a Itàlia

Eloi Palau, el jove de Viladrau (Osona) que va resultar ferit per una bomba mentre escalava a Itàlia, està fora de perill. En declaracions a, l'alcaldessa del municipi, Margarida Feliu, explica que el jove "evoluciona favorablement i està fora de perill".La bomba, que tot apunta que seria de la Primera Guerra Mundial, va explotar a la part alta de la glacera de Presena, a la província de Trento, a uns 3.000 metres d'altura. De fet, aquesta glacera va representar una posició estratègica important durant la guerra i va ser sotmesa a forts bombardejos.En l'accident també va resultar ferit, en menor mesura, un altre excursionista català, Sergi Llongueras. Palau va patir lesions als ulls, els dits de la mà i diverses cremades a la part davantera del cos. Llongueras va resultar ferit per la metralla de l'explosió.Els joves van anar d'excursió al glaciar de Presena aquest dilluns després de disputar un campionat el dia anterior. Estaven fent turisme. Palau és campió del món de bicitrial ( pots llegir el comunicat de TrialSport ) i també fill del regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Viladrau, Jordi Palau.El fet que fos una zona concorreguda i que anessin amb els seus companys d'equip va permetre que els testimonis de l'incident poguessin avisar ràpidament els serveis d'emergència.El mateix dilluns Palau va ser operat dels ulls a l'Hospital de Santa Maria del Carmine. Feliu explica que pot ser que perdi alguna falange dels dits per l'explosió. Tot i el greu accident, remarca que van tenir "sort" perquè l'ona expansiva els podia haver precipitat cap al cingle que hi havia a poca distància.Segons l'alcaldessa, Palau ha estat conscient "en tot moment" i actualment està a la unitat de vigilància intensiva del centre mèdic amb els seus familiars.

