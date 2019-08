Denunciats els organitzadors del polèmic bou capllaçat d'Amposta

L'Associació Contra la Tortura i el Maltractament Animal ha presentat una denúncia davant la Delegació Territorial del Joc i d’Espectacles a les Terres de l’Ebre contra els controladors de l'espectacle i organitzadors l'associació cultural Bou Capllaçat d'Amposta i la comissió de bous, per no desallotjar prèviament el pas del bou capllaçat el passat 17 d'agost a Amposta. Segons informen s'emparen en el presumpte incompliment de la Llei 34/2010, de l’1 d’octubre, de regulació dels festes tradicionals amb bous.En el recorregut del bou capllaçat es trobaven estacionats vehicles al carrer Barcelona, entre els quals un cotxe i una moto que van ser tombades al pas de l'animal , que s'hi va abraonar. L'animal es va quedar atrapat en un dels cotxes per una banya, i se'n va deslliurar només després de fortes estrebades.ACTYMA sol·licita que es procedeixi a l'obertura d'expedient informatiu, i si escau, d'expedient sancionador contra els responsables de l'esdeveniment taurí.

