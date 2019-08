La foto burlesca que Arran ha presentat al concurs dels 300 anys dels Mossos

Arran ha presentat una imatge burlesca al concurs de pintura pels 300 anys dels Mossos. El col·lectiu juvenil ha fet arribar la foto d'una protesta en la qual es veuen agents dels cos coberts de pintura, fent així mofa de la iniciativa per celebrar el naixement de la policia catalana.La foto, que es va fer viral tot just fa un any, correspon a una protesta al centre de Barcelona amb motiu d' una manifestació de policies espanyols poc abans de l'aniversari de l'1-O . Llavors, l'acció va aixecar una forta polèmica fent evident la crítica d'un sector de l'independentisme al paper de la policia catalana en permetre la protesta policial.

