Les cinc condicions de Societat Civil Catalana per dialogar

Societat Civil Catalana (SCC) ha fet pública les seves cinc condicions per al "diàleg". En una entrevista a Crónica Global, el president de l'entitat, Fernando Sánchez Costa, ha explicat quinses serien les seves condicions per entaular un diàleg amb les forces independentistes: neutralitat de l'espai públic, fi del règim d'immersió lingüística, fi de la "propaganda" a través dels mitjans públics, cessament del "clientelisme" i despolitització dels Mossos. Sánchez Costa ha assegurat que no poden ser només els sobiranistes els qui estableixin les seves condicions.Sánchez Costa, exdiputat del Partit Popular al Parlament, ha fet aquestes declaracions just quan afronta una forta crítica des de Ciutadans i des de sectors encara més bel·ligerants amb l'independentisme, que l'acusen de ser massa condescendent. Unes recents declaracions en què va expressar que no e spodia dir "no" a dos milions de catalans van encendre els ànims d'un sector espanyolista radical. El president de SCC vol suavitzar ara les crítiques contra ell endurint el seu discurs. En la mateixa entrevista, es defensa dient que per combatre l'independentisme és necessari comptar amb el PSC i que s'ha de fer molta pedagogia d'Espanya a Catalunya.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor