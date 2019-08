Mor un conductor de 56 anys després de xocar amb un camió a la C-25

El conductor d'un cotxe ha perdut la vida després de xocar dimarts amb un camió a la C-25 a Sant Bartomeu del Grau, a Osona. Va resultar ferit crític i ha mort posteriorment a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell. L'accident es va produir al quilòmetre 170 i els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís a les 6.24 hores.Per causes que encara s'estan investigant, hi va haver una col·lisió per encalç entre els dos vehicles. La víctima és un home, de 56 anys i veí de Cardona. Amb aquesta són 177 les persones que han mort en accident de trànsit aquest any a la xarxa viària interurbana de Catalunya.Per l'accident es van activar cinc patrulles dels Mossos d’Esquadra, dues dotacions dels Bombers i dues ambulàncies i l’helicòpter del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Es va tallar la C-25 a Sant Bartomeu del Grau en sentit Manresa. A les 9 la circulació es va normalitzar.

