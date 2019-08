L'Advocacia de l'Estat ja té a punt l'informe que avala que Sánchez tanqui l'aixeta a les autonomies

L'Advocacia de l'Estat ja té acabat l'informe que impedeix a l'executiu de Pedro Sánchez a transferir finançament a les comunitats autònomes, segons publica aquest dimecres El Confidencial . Els serveis jurídics al·leguen que un govern en funcions no pot actualitzar els lliuraments del sistema de finançament autonòmic.Aquesta va ser, també, la resposta de l'Advocacia a la consulta de la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero. Fet que ha obligat a Sánchez a comprometre's a aprovar aquestes transferències quan es constitueixi un nou executiu.El PP va ser qui va reclamar aquest dilluns al Congrés que Hisenda lliurés el suposat informe de l'Advocacia de l'Estat on s'argumenta la resposta a la ministra. Ahir, fonts de l'executiu, van negar que ja els hagués arribat el document tot i que van avançar que esperaven rebre'l aviat.L'absència de pressupostos ha impedit actualitzar els lliuraments a compte del sistema de finançament autonòmic, així com pagar un ajust de l'IVA de 2017 pendent. Les comunitats han elaborat els seus pressupostos per a aquest any comptant amb aquests diners, que finalment no han rebut i han denunciat ja un desajust de més de 6.000 milions d'euros.

