La bretxa de gènere en el sector tecnològic és més profunda a Catalunya que a la resta d'Europa. Les dones només ocupen el 8% de les feines especialitzades relacionades amb les noves tecnologies en empreses catalanes, una xifra molt per sota de la mitjana europea, que se situa en el 20%, segons dades del Cercle Tecnològic de Catalunya (CTecno).Els estats amb més presència de dones en el sector tecnològic són els països nòrdics i de l'Europa de l'est, com Letònia, Estonià o Bulgària, influïts pel seu passat socialista-comunista, segons explica el vicepresident del CTecno, Joan Ramon Barrera en declaracions a l'ACN. En canvi, Espanya, França, Anglaterra i Alemanya presenten menys dones en llocs de feina tècnics. Per revertir la situació Barrera demana un esforç per atraure el talent femení i trencar estereotips d'un món que a vegades sembla "exclusivament d'homes".Tot i que el percentatge total de presència femenina en les 15.000 empreses TIC catalanes ronda el 30%, en la majoria d'ocasions no fan feines tècniques i s'encarreguen de tasques de recursos humans o finances. "No és suficient, ens preguntem perquè hi ha tan poques dones a les carreres tecnològiques", ha lamentat Barrera. Pel vicepresident del CTecno, les noies s'allunyen del sector TIC perquè "no troben sentit" d'endinsar-s'hi."Estudiant medicina tenim un 68% de presència femenina, a farmàcia un 70% i en canvi estudiant tecnologia veiem dades inferiors al 15%. I segurament és perquè no som capaços d'explicar i donar entendre que la tecnologia és una eina per aconseguir quelcom més que una cosa freda", argumenta.Un dels primers passos perquè pugin els índexs de dones en el sector tecnològic és, per Barrera, donar a conèixer dades per prendre consciència de la realitat i "buscar referents" que trenquin estereotips d'un món que a vegades sembla "exclusivament d'homes". El CTecno aposta per difondre vides com la de Radia Perlman, creadora de software i inventora de l'algoritme i del protocol Spanning Tree, fonamental per al desenvolupament d'Internet. Amb aquest objectiu, el cercle impulsarà l'Observatori de la Dona TIC.L'esglaó següent exigeix fer pedagogia sobre el sentit de la tecnologia i sobre la necessitat de fomentar la presència femenina als llocs de treball especialitzats. En aquest sentit, ha lamentat que només el 10% de les 15.000 empreses tecnològiques de Catalunya tinguin un protocol en marxa per incorporar més dones i ha assegurat que s'ha d'incentivar la contractació de talent femení per part de les empreses.La manca de dones preocupa especialment en un moment en el qual el principal fre pel futur del sector a Catalunya és la captació de talent, segons dades del CTecno. "Hem de saber explicar i contextualitzar què vol la tecnologia", ha apuntat Barrera en declaracions a l'ACN.

