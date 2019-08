El personal de terra d'Iberia manté la vaga

La reunió de mediació d'aquest dimarts a la tarda entre la direcció d'Iberia i el personal de terra de la companyia a l'aeroport del Prat ha acabat sense acord. Així doncs, els representants dels treballadors mantenen la vaga de divendres 30 i dissabte 31 d'agost. Fonts sindicals i del Departament de Treball han explicat que la companyia s'ha obert a estabilitzar part de la plantilla en un acord d'àmbit estatal sense concretar quants treballadors es veurien beneficiats a l'aeroport de Barcelona.El portaveu d'UGT al comitè d'empresa d'Iberia al Prat, Omar Minguillón, ha dit en una atenció als mitjans després de gairebé sis hores de reunió que l'actitud de l'empresa "no és intel·ligent" i els aboca a mantenir les aturades però ha afirmat que buscaran "fórmules imaginatives" per evitar la vaga.El secretari general de Treball, Josep Ginesta, ha demanat "responsabilitat" a les dues parts i ha reclamat que no perjudiquin la ciutadania quan estan "tan a prop" de la solució.

