Paluzie rebat les crítiques i recorda que l'ANC ha guanyat 11.000 inscrits

Molts articles han donat xifres desfasades de socis i algun ha mentit directament dient que tenim “baixes a centenars”. Com que segurament és culpa nostra per no informar prou sovint d’aquest tema, donaré algunes dades. (2) — Elisenda Paluzie (@epaluzie) August 27, 2019

El 26 d’agost de 2019, 1 any i 5 mesos després comptem amb 47.839 socis i 49.834 simpatitzants. Una massa social de 97.673 persones. (4) — Elisenda Paluzie (@epaluzie) August 27, 2019

Elisenda Paluzie ha sortit al pas aquest divendres de les crítiques a l'ANC pel seu rumb polític. La presidenta de l'entitat sobiranista, amb un fil de diverses piulades, ha volgut rebatre les informacions que apuntaven a "baixes a centenars" de socis i simpatitzants en els darrers mesos. Paluzie ha carregat contra aquells articles de mitjans de comunicació que han "mentit" o han donat xifres "desfasades".La líder de l'ANC ha detallat que quan l'actual secretariat va començar el mandat -el 31 de març de 2018- la massa social de l'entitat sobiranista, en la qual cal sumar-hi socis i simpatitzants -tots ells inscrits-, superava per poc les 86.000 persones. Ara, un any i mig després, la xifra se situa gairebé als 98.000 socis i simpatitzants.Paluzie recorda que els socis paguen una quota, que serveix a l'entitat per finançar "lloguers i manteniments de seu nacional i seus territorials, tècnics de les àrees de comptabilitat, atenció al soci, informàtica, comunicació, mobilització internacional i incidència social". La presidenta de l'ANC també ha volgut deixar clar l'entitat que no ha cobrat "mai" cap subvenció.

