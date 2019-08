​Un jove català, ferit per una bomba mentre escalava a Itàlia

Des de l’@AjViladrau i en nom de tot el municipi volem acompanyar en aquests difícils moments en Jordi Palau (Regidor d’aquest Ajuntament) i a tota la família, pel malaurat accident que ha sofert el seu fill Eloi.



▶️ https://t.co/5amiXenqJM



🙏 Desitgem una ràpida recuperació — Ajuntament Viladrau (@AjViladrau) August 27, 2019

Dos excursionistes -un dels quals s'ha confirmat que és català- han resultat ferits per una bomba que ha explotat a la part alta de la glacera de Presena, a uns 3.000 metres d'altura. El ferit, el jove osonenc Eloi Palau, és fill del regidor a Viladrau Jordi Palau. L'Ajuntament se n'ha fet ressò a través del Twitter i donant suport a la família per l'accident.Tal com recull el diari fanpage.it , els fets van tenir lloc dilluns a la tarda i tot apunta que seria un explosiu de la Primera Guerra Mundial. Un dels dos excursionistes hauria intentat extreure-la de la neu, però va explotar.Aquesta glacera va representar una posició estratègica important durant la guerra i va ser sotmesa a forts bombardejos.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor