La deportació pren força per frenar la delinqüència reincident a Barcelona

Els Mossos asseguren que les persones identificades eren furtadors "reincidents" que han estat intervinguts in fraganti o quan buscaven víctimes

Aquest dispositiu contra els carteristes multireincidents al #metrobcn s'anirà repetint i es mantindrà en el temps pic.twitter.com/yk9eDs71di — Mossos (@mossos) August 27, 2019

Tamquem els CIE considera que usar la Llei d'Estrangeria és "absolutament racista i discriminador"

La deportació com a via per acabar amb la delinqüència davant la incapacitat de fer-hi front per les vies convencionals. Aquesta és l'estratègia policial que s'ha constatat aquest dimarts a Barcelona, concretament a les estacions del metro de Sagrada Família i Diagonal, per acabar amb els lladres identificats com a reincidents. En altres paraules, i davant de l'alt nombre de delinqüents que aconsegueixen eludir la presó a Barcelona - un 90%, segons van informar els Mossos d'Esquadra la setmana passada -, l'opció a què s'agafen ara els cossos policials és per la via de la llei d'Estrangeria.Feia anys que no es realitzava a Barcelona una operació conjunta entre Mossos d'Esquadra i Policia Nacional espanyola al subsòl de la ciutat, ha reconegut l'inspector en cap de la Unitat Central de Xarxes d'Immigració Il·legal i Falsedat Documental (UCRIF) de Barcelona de la CNP, Pedro Santos. Durant poc més de dues hores, i mentre la policia catalana exercia tasques d'ordre públic i seguretat ciutadana, el cos espanyol analitzava les infraccions en matèria d'estrangeria dels investigats. D'aquesta manera, el dispositiu s'ha saldat amb un balanç de 70 identificats amb antecedents, 30 dels quals traslladats a la comissaria de la Verneda, i un detingut arran d'una ordre de recerca policial.Tots els detinguts, segons ha especificat Santos, són "delinqüents plurireincidents i habituals al metro de Barcelona" que els Mossos tenien ja identificats i localitzats. Així doncs, ha afegit, la policia ha actuat sobre persones sobre la qual ja es tenia una "informació prèvia", realitzant una "identificació selectiva de delinqüents" especialitzats en furts. Dels 30 traslladats a la comissaria, 22 han estat detinguts, segons ha assegurat l'inspector.Mònica Lluís, inspectora dels Mossos i cap de l'àrea de seguretat de transport metropolità, ha afirmat que les persones identificades i localitzades com a furtadores eren "reincidents que es dedicaven a realitzar robatoris al metro, i que s'han localitzat in fraganti o quan buscaven víctimes potencials". L'objectiu del dispositiu era doble, ha indicat. Per una banda prevenir els furts al transport públic i, per l'altra, neutralitzar els delinqüents amb requeriments judicials pendents o amb estada irregular a l'estat espanyol.El macrooperatiu en què s'han desplegat 79 efectius dels Mossos d'Esquadra i de la policia espanyola de paisà i uniformats ha dividit els cossos en funció de la seva competència, aconseguint acorralar la delinqüència des de diversos fronts. Si bé la policia catalana perseguia els lladres emparant-se en la seguretat ciutadana, l'ordre públic i la prevenció, la policia espanyola ho feia en les seves competències d'estrangeria. Així, malgrat la constatació del caràcter reincident de la majoria d'identificats, ha estat el CNP qui ha acabat assumint la custòdia dels presumptes delinqüents.Els trenta traslladats a la comissaria de la Verneda han estat aquells que no han pogut acreditar la seva situació regular a Espanya. I ara, segons ha explicat l'inspector de la policia espanyola, la intenció del cos és "sol·licitar al jutjat que ingressin als Centres d'Internament d'Estrangers, i aconseguir documentar-los per poder-los expulsar". Santos ha remarcat que molts dels lladres reincidents que s'han traslladat a la comissaria per determinar si estan en situació irregular tenen causes pendents. Un motiu més, ha precisat, que justificaria la seva deportació.Mercè Duch, membre de Tanquem els CIE, lamenta les conseqüències i el missatge que ha transmès aquesta operació policial, que busca "criminalitzar els més vulnerables". Persones, ha dit, que sovint no tenen els papers en regla per les nombroses dificultats que aquest tràmit suposa. "És una mostra més que s'està utilitzant la Llei d'Estrangeria d'una forma absolutament racista i amb un fons totalment discriminador", denuncia en referència a les paraules de l'inspector del CNP. Des de la plataforma, recorda, demanen la derogació d'aquesta llei, que consideren "racista", dins d'una Europa "feta per unes persones i no per a unes altres".A més, considera que l'operació té la voluntat de vincular "seguretat amb immigració", quan moltes de les persones que han estat identificades pateixen una "profunda injustícia social" que els aboca a buscar altres mitjans per viure en unes "condicions dignes". "Estem absolutament en contra i ens preocupa la tendència de fer servir la deportació i la figura dels CIE, amb la deportació exprés de 72 hores, perquè trenca projectes vitals", admet. En aquest escenari, sentencia, "parlar de drets humans sembla una ironia".Des de principis d’any fins al juliol, els Mossos han registrat 18.823 furts al metro, segons han informat. És a dir, al voltant d'un 30% del total de furts de Barcelona. Al seu torn, han afegit, des de principis d'any hi ha hagut 524 detencions, un 37% més que entre el gener i el juliol del 2018.A més, des del 2016 els Mossoa han poartat indicis per demanar 2.490 vegades una ordre d'allunyament que prohibeixi l'accés al metro de a delinqüents i furtadors reincidents, i actualment n'hi ha 221 en vigor. Les ordres d'allunyament són una mesura per lluitar contra el delinqüent multireincident que coneix i usa el medi ferroviari per buscar víctimes potencials. Allà espera les distraccions dels usuaris o bé crea les situacions favorables per actuar.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor