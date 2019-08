Catalunya Ràdio remou la franja tarda-vespre per plantar cara a RAC1

Comença una nova temporada. Catalunya Ràdio presenta les novetats de la graella aquest dijous i l'endemà, des del Recinte Modernista de Sant Pau, ho farà RAC1. A partir del proper dilluns, dos de setembre, l'emissora del Grup Godó continuarà defensant el seu lideratge i la pública lluitarà per sobreposar-se a un darrer EGM un pèl agredolç i, sobretot, per plantar cara. Per fer-ho aposta clarament per la diversitat de continguts en la franja de la tarda i vespre. L'APM, amb Ernest Codina com a principal incorporació, el Tot Costa, i el Catalunya Vespre amb Laura Rosel són el reclam.Al matí seguirà manant Mònica Terribas i les novetats del curs es concentren en la recta final del dia. La primera novetat d'aquesta franja és a les 18h, quan l'APM?, que fa el salt des dels migdies, entra en escena. L'Estat de Gràcia perd una hora i l'espai d'humor, que està dirigit per Xavi Cazorla, entoma el repte de compartir horari amb l'última hora del totpoderós Versió RAC1.Per afrontar aquesta nova etapa, el programa incorpora la veu d'Ernest Codina, que va agafar el timó de l'última etapa del Fricandó Matiner. A partir d'aquest setembre, a RAC105 li pren el relleu La Primera Hora, de Quim Morales, fins ara a RAC1. Codina s'incorpora al projecte com l'altra veu de referència i, amb ell, es renova la nòmina de col·laboradors amb noms com el de Joel Díaz, provinent de l'espai sarcàstic La Sotana.És precisament el domini incontestable de Toni Clapés en les primeres hores de la tarda el que fa moure fitxa a l'emissora dirigida per Saül Gordillo. Els 130.000 oients acumulats pel magazín d'entreteniment i actualitat de Roger de Gràcia queden molt lluny dels més de 240.000 del Versió RAC1. La ràdio pública -que ha aconseguit consolidar el migdia amb Òscar Fernández i Empar Moliner, i que difícilment trobarà un nom millor que el de Terribas al matí- entén que hi ha més probabilitats d'èxit si centra els seus esforços de renovació en la segona meitat del dia, a partir de les sis.L'aposta passa, com és evident, per diversificar continguts. De l'humor de l'APM? -RAC1 concentra tot el contingut humorístic abans de dinar- a la informació esportiva del Tot Costa, projecte al qual la casa continua mantenint la confiança, dirigit i presentat per Jordi Costa i Sònia Gelmà, fins al Catalunya Vespre, amb el fitxatge de Rosel.És al vespre quan la distància entre Catalunya Ràdio i RAC1 s'escurça. La ràdio privada perd fidels en el pas de l'Islàndia d'Albert Om al No ho sé d'Agnès Marquès, mentre que la pública es manté estable. Els més de 100.000 oients de diferència de les primeres hores de la tarda passen a ser poc més de 20.000 quan el sol ja ha caigut.Aquesta lluita més igualitària, però, dura poc. Els consumidors d'esport fan pujar els índexs d'audiència de la Planta 15 fins a superar, de nou, els 100.000 amb el Tu diràs de Roger Saperas. Catalunya Ràdio vol estabilitzar la situació i la clau de volta -almenys així ho creuen a la cúpula- la podria tenir Laura Rosel.La periodista, que ha fidelitzat una important bossa de seguidors des de la seva sortida entrebancada del FAQS , aterra a l'emissora pública per fer tàndem amb Kilian Sebrià i assumir la segona hora del programa, centrada en la reflexió i l'anàlisi. Serà la protagonista a partir de les 22h. Aquesta aposta busca rejovenir el format i obrir un dels projectes insígnia de la casa a nou públic. Tot això, amb l'impuls d'una veu -la de Rosel- que està clarament entre les més ben valorades del panorama actual a Catalunya.

