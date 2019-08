Montmeló prorroga el contracte amb la Fórmula 1 fins al 2020

Gairebé un mes després d'anunciar-se la pròrroga del contracte, aquest dimarts s'ha confirmat que el Circuit de Barcelona-Catalunya , format per la Generalitat de Catalunya, el RACC i l'Ajuntament de Montmeló, ha prorrogat el contracte amb la Fórmula 1 per al 2020, assegurant la continuïtat del Gran Premi d'Espanya al calendari del Campionat del Món FIA de la categoria.En un comunicat, el Circuit recorda que amb la prolongació de l'actual contracte, que expirava aquest 2019, reforcen la seva "solidesa internacional" i "el posicionament com a referent de l'sportainment".En el mateix comunicat, el circuit també afegeix que també cal tenir en compte el pla estratègic que s'està elaborant "amb la voluntat de construir un projecte més ample per a la instal·lació i de garantir-ne la viabilitat, en el marc del qual s'ha de definir el rol que hi tindrà la Fórmula 1 a llarg termini".El president de la Generalitat, Quim Torra, ha recordat la tradició del país en els esports de motor i ha destacat que el país serà, per 30a vegada consecutiva, seu d'un Gran Premi de F1:"Ens satisfà haver-nos consolidat com una cita clàssica en el calendari per als aficionats de tot el món. En aquests 30 anys hem integrat aquest esdeveniment en les polítiques industrials del Govern, i avui dia la celebració del Gran Premi de F1 al Circuit és un instrument per incentivar al país l'activitat econòmica en àmbits com el turisme, l'automoció o la indústria de l'entreteniment". Torra ha afegit que l'esdeveniment "ens dona l'oportunitat de projectar al món com som els catalans, com treballem i com és el nostre país".Per la seva banda, el president i CEO de Fórmula 1, Chase Carey, s'ha mostrat "encantat" amb la confirmació de l'acord, que ha situat en l'estratègia "per a mantenir les arrels europees de la Fórmula 1, expandint al mateix temps el campionat cap a nous territoris".El Circuit precisa que la F1 genera 163 milions d'euros d'impacte econòmic. L'any 2019 va arribar als 160.428 espectadors l'any 2019 i una mitjana de despesa dels assistents que supera els 1.000 euros. En concret, només a la ciutat de Barcelona acaben fent una despesa de 28,4 milions d'euros, entre allotjament, restauració, activitats d'oci i transport, entre d'altres.Pel que fa a la generació d'oportunitats durant l'any, el Circuit destaca que l'activitat del Circuit de Barcelona-Catalunya supera els 291 milions d'euros; el total de llocs de treball potencialment generables per l'activitat, la inversió i les despeses dels espectadors és de 2.754; i l'impacte fiscal total supera lleument els 42 milions d'euros, segons un estudi del Tecnocampus.

