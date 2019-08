Mor un excursionista català al Pirineu aragonès

Els fets van succeir aquest dilluns quan, un home de 75 anys nascut a Olot però que vivia a Barcelona, va caure per un barranc d'uns 20 metres. En concret, l'home estava d'excursió per la zona de la Pineta (Osca), entre el Coll de Góriz i la Fontblanca, al Pirineu aragonès, quan va caure accidentalment pel barranc. La Guàrdia Civil va rebre l'avís de rescat cap a dos quarts de dues del migdia, i quan els serveis d'emergència van arribar al lloc dels fets l'home ja era mort. L'helicòpter va retirar el cos i el va traslladar fins a Boltanya per fer-li l'autòpsia.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor