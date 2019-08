Adéu a Leopoldo Pomés, fotògraf de la «gauche divine»

Leopoldo Pomés, davant d'una de les seves fotografies Foto: ACN

Leopoldo Pomés, davant d'una de les seves fotografies, amb la seva filla Juliet Foto: ACN

Ha mort el fotògraf Leopoldo Pomés, als 87 anys. Creador publicitari i realitzador cinematogràfic, va ser condecorat amb la Medalla d'Or al Mèrit Artístic de l'Ajuntament de Barcelona, amb el Premi Nacional d'Arts Plàstiques i la Creu de Sant Jordi el 1999, membre d'Honor de l'Acadèmia del Cinema Català i guardonat el 2018 amb el Premi Nacional de fotografia del ministeri de Cultura.Dedicat professionalment al cinema i la fotografia publicitaris, el 1961 va crear els Estudis Pomés, i va exercir aquesta activitat fins al 2006. Alguns dels seus espots, com els del conyac Terry o les campanyes nadalenques de les bombolles de Freixenet, van obtenir un gran ressò.El seu cinema publicitari va ser reconegut amb premis a Canes (1965), diversos premis Rizzoli i un Lleó d’Or a Venècia (1982). Pomés ha estat un dels grans fotògrafs catalans, un dels grans retratistes de Barcelona dels anys seixanta i setanta, i va ser considerat com el fotògraf oficial de la gauche divine.Com a publicista, molts dels seus treballs van fer època, com el famós anunci del brandi Terry en què es veia una noia nua dalt d'un cavall. Creacions com aquesta van fer que l'escriptor Manuel Vázquez Montalbán digués d'ell que va "erotitzar" tot un país.

