​Més d'una cinquantena d'ànecs morts en rius d'Osona per un brot de botulisme aviar

Dos ànecs morts pel brot de botulisme aviar. Foto: Josep M. Montaner

Un dels punts on l'aigua queda estancada i es pot formar el bacteri. Foto: Josep M. Montaner

Ànecs collverd a Vic. Foto: Josep M. Montaner

Més d'una cinquantena d'ànecs coll verd han mort als rius Gurri i Mèder per un brot de botulisme aviar. Es tracta d'una malaltia produïda per una toxina que produeix la bactèria Clostridium botulinum. Les aus afectades per aquesta malaltia presenten una paràlisi i flaccidesa que els impedeix mantenir el cap dret, i els acaba produint la mort, sovint per afogament. Tot i que aquesta malaltia no suposa un perill directe per a les persones, podria ser contagiós si es manipulés o s'ingerís un ocell intoxicat.El Grup d'Anellament Calldetenes-Osona (GACO) i el Grup de Naturalistes d'Osona van ser els primers a detectar el brot fa unes setmanes. Precisament, el GACO va trobar-se una dotzena d'ànecs morts durant un cens. Després de diverses analítiques, es va confirmar que es tractava d'un brot de botulisme aviar.Marc Ordeix, Coordinador del Centre d'Estudis dels Rius Mediterranis (CERM) , explica a Osona.com que "a l'estiu és habitual" trobar-se amb aquesta situació en llocs "que fa molta calor i hi ha un excés de nutrients". El biòleg apunta que quan el riu baixi eixut, es forma una capa a l'aigua de bacteris, algues i fongs, i en les zones sense oxigen s'hi forma el bacteri del botulisme (Cloristidium botulinum) com si fos "un caldo de cultiu". Moltes aus, com els ànecs de coll verd, busquen aliment en aquesta capa i acaben ingerint el bacteri."El problema no és el bacteri, sinó una toxina que produeix i que és mortal en concentracions molt baixes", especifica el biòleg. En aquest sentit, remarca que "amb molt poca quantitat d'aquesta toxina poden morir moltes aus". Tot i que fins al moment només es té constància de la mort d'ànecs de coll verd, també pot afectar altres aus, com gavians, gavines o polles d'aigua."És fàcil de deduir que aquests nutrients venen dels purins amb els quals s'adoben els camps" diu Ordeix, i que amb les pluges s'acaben desplaçant als rius. En aquest sentit, explica que el tram urbà de Vic acostuma a ser el més afectat per la mala qualitat de l'aigua. Per això s'han pogut veure ànecs morts a sota el pont romànic de les Adoberies.D'altra banda, el coordinador del CERM remarca que "els animals morts s'han de retirar dels rius perquè si un altre animal -com un gos o una guilla- se'l menja, també es pot contagiar i morir".El regidor de Medi Ambient, Albert Castells, explica que des de l'Ajuntament de Vic s'estan coordinant accions per retirar els animals morts a través de les regidories de Salut Pública i Medi Ambient, conjuntament amb l'empresa que gestiona la fauna urbana de la ciutat, Biodiversitat.cat, i treballant en col·laboració directa amb el Departament d'Agricultura de la Generalitat de Catalunya i el cos d'Agents Rurals."Es recomana no tocar els ocells i avisar els Agents Rurals per a la seva retirada, ja que aquesta és la principal eina per evitar la seva propagació", explica la regidora de Salut Pública, Núria Vergés.

