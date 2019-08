VÍDEO Enxampats dos conductors de Barcelona fent persecucions a altres cotxes

La Guàrdia Civil està investigant dos joves conductors de 20 i 22 anys, veïns de Barcelona, que suposadament haurien perseguit altres cotxes per les carreteres N-240 i A-22 al terme municipal d'Angües, a Osca. Van ser observats i fins i tot gravats per diversos conductors. Un dels que suposadament va patir una persecució per part dels dos investigats va trucar al 112 d'Aragó per alertar de la situació i demanar ajuda, ja que tenia por que li pogués passar alguna cosa i patís un accident.La policia acusa els dos joves, que circulaven amb dos cotxes diferents, de conducció temerària i un suposat delicte contra la seguretat del tràfic.Segons la Guàrdia Civil, el conductor que va trucar al 112 per avisar de la situació va dir que l'estaven perseguint dos vehicles i que tenia por que li pogués passar alguna cosa, ja que podien provocar un accident a causa de ''l'actitud agressiva'' de dos conductors que l'havien assetjat durant diversos quilòmetres.Una patrulla de Tràfic de la Guàrdia Civil es va desplaçar fins al lloc però no va poder localitzar cap dels dos vehicles implicats. Posteriorment es va rebre la denúncia del conductor que hauria patit l'assetjament indicant que hi havia testimonis dels fets i que fins i tot algun d'ells hauria fet gravacions amb el mòbil.Després de recopilar informació i localitzar testimonis i autors de les gravacions es va poder identificar, el passat 19 d'agost als dos veïns de Barcelona que suposadament haurien conduït aquests dos vehicles de forma temerària obligant a frenar de forma brusca altres conductors i desplaçant-se del centre a la bora de la calçada sense sentit.Els dos investigats estan a l'espera de ser citats pel jutjat d'Instrucció de Guàrdia d'Osca.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor