El dia que Rivera i Albiol van estar a punt d'arribar a les mans

Dia 8 d'octubre de 2017. És la jornada de la gran manifestació espanyolista just una setmana després de l'1-O. Els partits i entitats unionistes preparen una gran demostració de força i surten al carrer convocats per Societat Civil Catalana (SCC). Segons la Guàrdia Urbana, hi van participar unes 350.000 persones. El triple, segons els organitzadors. L'ambient era d'unitat entre els constitucionalistes. Però la intrahistòria de l'acte explica una altra cosa.Segons han explicat atestimonis d'aquell dia, s'hi van viure escenes de tensió entre diferents dirigents per una qüestió de protagonisme. El moment més tens, però, el van protagonitzar els líders de Ciutadans, Albert Rivera, i l'aleshores president del PP català, Xavier García Albiol. La voluntat del partit taronja de capitalitzar la manifestació en detriment dels altres participants a la primera fila va acabar indignant alguns presents i va provocar la protesta d'Albiol.L'intercanvi dialèctic entre Rivera i Albiol va anar pujant de to i hi van haver d'intervenir diversos membres de la direcció de SCC, per impedir que la cosa anés a més. En un moment donat, Rivera va exclamar: "Aparteu-me aquest energumen del meu costat". Albiol, amb molt més sentit, va ignorar les paraules de Rivera.Finalment, tots dos dirigents van compartir espai a la primera fila dels manifestants. Eren ben a prop. Això sí, separats per una dirigent de Societat Civil Catalana, Miriam Tey. De cara als mitjans, tot eren rialles. De portes endins, els líders unionistes no estaven tan units.

