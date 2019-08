Macroperació al metro de Barcelona contra els carteristes reincidents

❗ En marxa dispositiu amb @policia contra la delinqüència reincident al metro de Barcelona. Actuem amb l'objectiu de reduir l'acció dels carteristes i prevenir furts/robatoris violents pic.twitter.com/vygAmBKUyF — Mossos (@mossos) August 27, 2019

Más de 150 agentes están llevando a cabo un amplio dispositivo contra carteristas en el metro de #Barcelona. Operación conjunta con @mossos pic.twitter.com/p27xuT6xui — Policía Nacional (@policia) August 27, 2019

Gran operació policial al metro de Barcelona contra els carteristes que operen al suburbà. Més de 150 agents dels Mossos d'Esquadra i de la policia espanyola estan participant en un operatiu destinat a identificar lladres reincidents, segons han informat els dos cossos policials implicats.Els agents de cada cos han pres part en l'operació amb diferents funcions. Els Mossos, en les seves competències de seguretat ciutadana, ordre públic i prevenció de conductes il·lícites. Els cos de la Policia Nacional espanyola, en les seves competències d'estrangeria. Aquesta col·laboració entre els dos cossos policials ja s'ha produït en altres operacions a Barcelona.En l'operació hi participen agents de paisà i uniformats de tots dos cossos, amb l'objectiu de localitzar furtadors in fraganti, així com víctimes potencials. El dispositiu s'ha desplegat especialment en les estacions de més afluència turística, com ara Sagrada Família i Diagonal.Entre 80 i 100 carteristes actuen cada dia a la xarxa del metro de Barcelona. Es col·loquen a les estacions de més afluència, com són els intercanviadors, i on pugui haver-hi més espai d'escales, ascensors i passadissos, i furten sobretot carteres i mòbils. Ho fan de diferents maneres però gairebé sempre actuant amb petits grups on cadascú té un rol. Només al mes de juny, els Mossos d'Esquadra de l'Àrea de Seguretat del Transport Metropolità van identificar 470 carteristes i van practicar 67 detencions.El 30% dels furts que es produeixen a la capital catalana tenen lloc a la xarxa de transport públic, on representen pràcticament el 90% de delictes que es produeixen.

