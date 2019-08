Multa multimilionària a Johnson & Johnson per la crisi dels opiacis als EUA

La multinacional Johnson & Johnson haurà de pagar 515 milions d'euros pel seu paper a la crisi sanitària per l'addicció al consum d'opiacis als Estats Units. El fiscal estatal d'Oklahoma ha assegurat que han mort més de 6.000 persones per l'ús de medicaments amb opiacis en les dues últimes dècades. Johnson & Johnson ha explicat que apel·larà la sentència.En la sentència, el jutge del districte del comtat de Cleveland, Thad Balkmam, considera que els acusats "van prendre part en la comercialització enganyosa de les seves drogues i opiacis en general", afegint que la crisi generada per l'addicció a aquestes substàncies representa "un perill imminent i una amenaça".L'empresa productora de fàrmacs ha negat les acusacions en un comunicat que apunta que "la decisió en aquest cas és errònia". Michael Ullmann, vicepresident executiu i assessor general de la multinacional, ha explicitat que "J&J no ha causat la crisi d'opiacis a Oklahoma", i que "i ni els fets ni la llei recolzen aquest resultat". Ha reconegut que es tracta "d'un problema de salut pública tremendament complex".Johnson & Johnson no és l'única multinacional acusada de contribuir a la crisi d'opiacis. Hi ha múltiples reclamacions similars en més de 40 estats del país i més de 2.000 ciutats i comptats estatunidencs van subscriure una demanda federal en aquest sentit.

