VÍDEO Fortes tempestes al litoral de Barcelona

Atenció a la B-140, carretera de Mollet del Vallès, hi ha una acumulació d'aigua molt important abans del riu Ripoll. pic.twitter.com/kL30hw165q — Anti-radar Catalunya (@antiradarcatala) August 27, 2019

Dimarts de pluges intenses. Al voltant de dos quarts d'una del migdia han caigut forts aiguats al litoral barceloní, incloent-hi la ciutat de Barcelona, on han estat acompanyats d'abundant aparell elèctric. Protecció Civil ja havia activat el pla Inuncat, en previsió d'aquests intenses precipitacions, que també està previst que afectin, tot i que amb menys intensitat, les comarques de l'interior de Catalunya.Als observatoris de la ciutat de Barcelona s'han recollit 18 litres per metre quadrat en només 20 minuts. En d'altres observatoris del litoral la xifra ha arribat fins als 20 i fins fins al 30 litres per metre quadrat, també en 20 minuts.L'acumulació d'aigua en pocs minuts ha causat inundacions en alguns punts, com ara en un tram a la B-140, prop de Mollet del Vallès, on els vehicles tenen dificultats per circular.Les tempestes les està ocasionant una gota freda que ha entrat a la península hores abans, i que ha causat inundacions i desperfectes al centre d'Espanya i a Andalusia. Les previsions ja afirmaven que aquest dimarts seria un dia marcat per les precipitacions, a més d'una baixada de la temperatura màxima, més notable a l'interior. Els xàfecs s'han S'esperen xàfecs dispersos que fins al migdia afectaran preferentment a zones de la meitat oest. A partir d'aleshores seran locals però podrien aparèixer a qualsevol punt, essent més probable a punts del litoral i al Pirineu.Seran d'intensitat entre feble i moderada i localment aniran acompanyats de tempesta, si bé és possible que a punts del sud, el litoral i el prelitoral siguin d'intensitat forta. S'acumularan quantitats de precipitació entre minses i poc abundants, localment abundants o molt abundants (més de 50 mm) al litoral i prelitoral.On es preveu que siguin més intenses les precipitacions és al País Valencià i a les Illes Balears. L'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) alerta de xàfecs i tempestes localment forts o molt forts en aquestes zones, així com intenses ratxes de vent en zones tempestuoses.

