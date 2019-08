Què té a veure la nova perla del planter del Barça amb l'alcalde comunista de Marinaleda?

Ansu Fati, el jugadors del juvenil del Barça que va debutar amb la samarreta del primer equip diumenge en el partit de Lliga contra el Betis i que ja és una sensació per a la gent blaugrana, té un lligam amb el carismàtic alcalde comunista de Marinaleda (Sevilla), Juan Manuel Sánchez Gordillo.Segons relata l'edició sevillana de l' ABC , el pare d'Ansu Fati, que havia emigrat a Portugal com tants d'altres naturals de Guinea Bissau, va llegir en un diari que l'ajuntament de Marinaleda era especialment acollidor amb els immigrants, i que els donava oportunitats de feina. I s'hi va traslladar. Sánchez Gordillo és el líder de la CUT, que va formar part d'IU, i és alcalde del municipi des de 1979. Admirador del Ché, va fer-se cèlebre per les ocupacions de finques i els habitatges socials al municipi.Un cop a Marinaleda, el propi alcalde li va facilitar feina com a conductor del camió de les escombraries al municipi veí d'Herrera, on la nova perla blaugrana es va començar a fer com a futbolista en l'equip local. Posteriorment va anar arribar a la pedrera del Sevilla, fins que els caçatalents blaugrana el van descobrir quan el Madrid també li anava al darrere.

