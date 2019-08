​Cs tanca la porta a una coalició amb el PP a Catalunya

La cap de files de Cs a Catalunya, Lorena Roldán, ha tancat la porta a una coalició amb el PPC a Catalunya en unes futures eleccions al Parlament. En declaracions a Catalunya Ràdio aquest dimarts al matí, Roldán ha rebutjat la fórmula d’Espanya Suma -una proposta del PP per unir-se a Cs en uns possibles nous comicis al Congrés.“El que no farem serà diluir-nos en una coalició, els projectes de Cs i PPC són diferents”, ha constatat la candidata del partit taronja. D’altra banda, Roldán manté que no es reunirà amb el president del Govern, Quim Torra, fins que no tregui la pancarta dels “presos polítics” i “exiliats” de la façana de Palau.

