​La pensió mitjana a Catalunya se situa en 1.028,80 euros

La pensió mitjana a Catalunya s'ha situat en 1.028,80 euros a l'agost amb un total de 1.737.262 de pensions, segons el Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social. La pensió de jubilació mitjana va ser de 1.158,99 euros, amb un total de 1.126.625 pensions; la de viudetat va tenir un import de 720,13 euros i 394.407 totals; i la d'orfandat va ser de mitjana de 400,88 euros i 49.298 pensions.A l'Estat, la nòmina mensual de pensions contributives de la Seguretat Social va arribar als 9.681,51 MEUR el passat 1 d'agost, el que suposa un increment interanual del 5,03%. La pensió mitjana va ser de 992,35 euros.En total, el sistema de Seguretat Social abona 9.756.142 pensions no contributives, un 1,23% més que en agost del 2018. Del total, 6.048.718 són de jubilació; 2.362.694 d'orfandat i 42.736 a favor de familiars.D'altra banda, el nombre d'afiliats per pensionista va pujar a 2,31 de mitjana al juliol, darrera dada publicada per la Seguretat Social.

