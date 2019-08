La trobada de Poblet es desmarca de la tercera via

El grup promotor de la trobada del centre catalanista a Poblet està enllestint els documents que aprovaran el 21 de setembre. La iniciativa "cistercenca" està agafant volada i ha aplegat una massa crítica de prop de dues-centes persones, amb una forta presència d'acadèmics, empresaris, professionals, polítics i representants del tercer sector. Malgrat la presència destacada de dirigents vinculats al PDECat, promotors de la iniciativa asseguren aque la trobada "s'ha organitzat al marge de la dinàmica de partits".Diversos dels seus impulsors insisteixen en la voluntat de desmarcar-se de la tercera via. "La lògica de la tercera via no és la nostra", explica un dels animadors de la trobada. "Nosaltres no renunciem a cap objectiu. Entre nosaltres hi ha molts que som independentistes i d'altres que no". Però tots comparteixen la idea que cal treballar sobre "el país que volem", que és el títol de la jornada que tindrà lloc al monestir."La independència és un objectiu que molts tenim i que és possible. Però sí que creiem que el procés, que s'ha fet amb bona voluntat, ha estat mal conduït. L'objectiu de la independència demana més temps i intel·ligència". Una preocupació de fons dels que es trobaran a Poblet és la governança del país i el debat sobre els temes de fons, que centraran el contingut de les quatre ponències sobre política, economia, societat i cultura.La jornada de Poblet es va començar a gestar fa prop d'un any a partir de la trobada d'un grup de persones de sensibilitats diverses. Entre elles hi ha dirigents de l'òrbita moderada del PDECat, com Jordi Xuclà, Carles Campuzano, Marta Pascal o Lluís Recoder, però també hi han tingut un paper crucial figures d'altres procedències. Entre elles, Esperança Esteve, exdiputada al Congrés i exmilitant del PSC, partit que va abandonar després de l'1-O. Esteve no és l'única persona provinent del món socialista que serà present a Poblet.Una altra figura rellevant és Antoni Garrell, un nom prestigiós del sector de la consultoria en l'àmbit tecnològic i director general de la Fundació de l'Escola Superior de Disseny Industrial de la Universitat Ramon Llull. Garrell és també president de la Fundació Reial Monestir de Poblet i ha tingut un paper determinat en la decisió d'organitzar la jornada en el recinte monàstic.

