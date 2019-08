​A presó un home per assetjar sexualment menors a internet

Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional van detenir el 7 d'agost a Alcalá de Henares un home que assetjava sexualment menors a internet i tenia pornografia infantil. El detingut utilitzava els xats dels jocs online i les xarxes socials per contactar amb menors i aconseguir imatges i vídeos pornogràfics. La investigació va començar al juny del 2018, quan un noi de 13 anys va denunciar a la comissaria dels Mossos de Terrassa que era víctima de ciberassetjament sexual. També va explicar que coneixia un menor resident a Talavera de la Reina que també podria ser víctima del mateix assetjador.Segons va explicar el noi de Terrassa, feia un any que un usuari d'un joc online d'una plataforma de videojocs havia contactat amb ell, s'havia guanyat la seva confiança i l'havia convençut que li facilités les claus d'accés dels seus comptes de xarxes socials. Li va exigir que s'instal·lés un programa de control remot de l'ordinador.El contacte va continuar fins que un dia, amb l'excusa dels mals resultats que el menor va obtenir en una de les partides del videojoc, li va reclamar una primera imatge amb alt contingut sexual.Un cop aconseguida, va amenaçar-lo amb difondre-la per xarxes als seus amics, i això el va obligar a generar més vídeos amb contingut sexual explícit. La situació era de control absolut, fent que el menor estigués connectat la major part del temps i limitant-li les persones amb les que podia contactar. Quan ja no podia més, el noi ho va explicar tot als seus pares i van decidir presentar una denúncia.Pel que fa al menor de Talavera de la Reina, els Mossos van contactar amb la Policia Nacional, que va aconseguir localitzar el noi i va constatar que havia mantingut contacte virtual amb l'assetjador, però que encara no li havia entregat cap imatge.El detingut utilitzava mesures d'emmascarament i usava de forma fraudulenta les xarxes wifi dels veïns. Els Mossos, però, van aconseguir identificar-lo com un veí d'Alcalá de Henares.Els agents van prendre declaracions i van vigilar l'objectiu i finalment, el van detenir el 7 d'agost al seu domicili. Allà van trobar sis discs durs, tres telèfons mòbils i una targeta de memòria. Tenia gran quantitat de fitxers amb continguts sexuals infantils, entre ells del menor denunciant. La investigació continua oberta per determinar si altres menors han estat víctimes i si altres adults han col·laborat o compartit aquests continguts.L'home, de 22 anys i nacionalitat espanyola va passar el 8 d’agost a disposició judicial a Alcalá de Henares i el jutge en funcions de guàrdia va decretar el seu ingrés a presó. Se li atribueixen els delictes d'assetjament sexual a menors i pornografia infantil.

