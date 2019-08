Els cinc casos sospitosos de listeriosi a Catalunya no es poden confirmar

Les analítiques no han estat determinants per confirmar cap dels 5 casos sospitosos de listeriosi tot i que l'Agència de Salut Pública a Catalunya veu "probable" la infecció en aquests pacients. Així ho ha explicat el secretari de Salut Pública, Joan Guix, que ha participat a Madrid en una reunió de coordinació entre el Ministeri de Sanitat i representants de les comunitats autònomes pel brot originat a Andalusia. D'altra banda, Guix ha lamentat "descoordinació i retard" en la presa de decisions per part de les administracions que gestionen la crisi.El resultat de les analítiques dels cinc casos a Catalunya sota sospita han estat negatius però la situació clínica dels suposats afectats de listeriosi fa pensar que la infecció és "probable" en aquests casos. És la conclusió de l'Agència de Salut Pública de Catalunya i el balanç de la situació que Guix ha fet a la reunió celebrada a Madrid.Guix ha explicat que, malgrat que la Junta d’Andalusia ha presentat un informe exhaustiu que ha clarificat prou l’actual situació, a la reunió s’han posat de manifest alguns "problemes rellevants". En aquest sentit, ha lamentat que, durant aquest episodi, s’hagin produït "descoordinacions entre les administracions que estan gestionant aquesta crisi, amb mostres de manca de transparència i problemes de comunicació, que han derivat en missatges contradictoris i retards en la presa de decisions".Amb tot, segons un comunicat del Departament de Salut, la intervenció de Guix a la reunió també ha servit per ressaltar la qualitat professional dels tècnics de la Junta i el bon funcionament de les xarxes de vigilància epidemiològica i de seguretat alimentària del Ministeri. "De tot plegat en podem extreure lliçons per a afrontar millor futures crisis", ha conclòs Guix.

