El trasllat dels migrants de l'Open Arms a Espanya podria començar avui

El vaixell de l'armada espanyola Audaz podria obtenir al llarg d'aquest matí els permisos per traslladar els migrants de l'Open Arms al port d'Algesires, que es troben ara en un centre d'acollida a Lampedusa. Ho ha dit aquest matí la ministra de Defensa en funcions, Margarita Robles, en una entrevista a la SER. Així mateix, també aquest matí està previst que la Comissió Europea doni la llista definitiva dels migrants que ha d'acollir l'estat espanyol.Robles ha volgut deixar clar, després de les múltiples crítiques rebudes, que en tot moment hi ha hagut "coordinació amb la Comissió Europea i les autoritats italianes". Ha lamentat, en aquest sentit, que la gent confongui la "prudència i la discreció" amb la "falta d'informació" i ha assegurat que en tot moment Espanya ha seguit els passos dictats per la Comissió Europea.Preguntada pels migrants que es troben al vaixell Ocean Viking, Robles ha apuntat que qui determina el repartiment és la Unió Europea. S'ha desmarcat de la qüestió i ha puntualitzat que "si un país ha estat sempre disposat per raons humanitàries, ha estat Espanya", i ho ha diferenciat de les qüestions polítiques: el fet de fer front als "supòsits de migració que porten darrere milers de persones" que fugen de la guerra i la fam "requereix una solució política", ha etzibat.En aquest sentit, la ministra ha considerat que Espanya ha actuat de manera correcta a nivell polític i ha "intervingut" quan hi ha hagut una "emergència humanitària". El llarg període que ha passat perquè Espanya accedís a acollir, l'ha justificat amb la "negativa absoluta" del ministre d'Interior italià Matteo Salvini, que "no va deixar que els migrants desembarquessin" a Lampedusa. Fins que l'autoritat fiscal no va donar el vistiplau al desembarcament, per tant, Espanya havia de complir ordres, segons ha explicat Robles.Davant les crítiques despertades pel que fa a l'ús de l'Audaz i no un avió per portar els migrants a Espanya, la ministra ha explicat que el vaixell "ja estava al mar fent la seva funció de seguretat" i va ser aleshores quan va sorgir "aquesta operació". En aquest sentit, Robles nega que hi hagi hagut "una despesa excepcional".La ministra ha defugit de la polèmica i ha obviat resposta en ser preguntada per les declaracions fetes per Open Arms, que ha assegurat que tornarà a rescatar quan el vaixell sigui desbloquejat per les autoritats italianes.

