Johan Cruyff ja té una estàtua a les portes del Camp Nou

🔊 Jordi Cruyff: "Aquesta estàtua és un plaer i un orgull per a tota la família. Volem donar les gràcies a tothom qui ho ha fet possible. A més, es troba en un lloc molt especial per a ell i on va passar molt temps com a entrenador i com a jugador" pic.twitter.com/jzEClVtEXj — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) August 26, 2019

🔊 Josep Maria Bartomeu: "Aquesta estàtua ha de servir com a record permanent de @JohanCruyff i del que ell representa. I és que Johan Cruyff és una part molt important de la nostra història, essència i sentiment" pic.twitter.com/AykgqbBdRV — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) August 26, 2019

Una estàtua de Johan Cruyff ja presideix les portes del Camp Nou. El Futbol Club Barcelona ha inaugurat aquest dilluns l'escultura del qui va ser jugador, entrenador i president d'honor de la institució blaugrana durant diverses dècades. Un referent al camp i a la banqueta per a molts jugadors, aficionats i experts de l'esport de la pilota. Ara, el "14" donarà la benvinguda a les 100.000 persones que vagin al Camp Nou a veure els partits del Barça.En la cerimònia d'inauguració de l'estàtua hi han participat diverses personalitats del club, com el president del Barça Josep Maria Bartomeu i el fill de Cruyff, Jordi Cruyff, que han volgut tenir unes paraules per l'exjugador i extrenador.

