Descarten que restes de la bomba de la Barceloneta pugin ser perilloses per als banyistes

Així han fet explotar especialistes de l'Armada la bomba que un Guàrdia Civil fora de servei va trobar per casualitat bussejant a 3 metres de profunditat i 25 de distància de la sorra de la Platja de la Barceloneta.

Quines coses que passen... pic.twitter.com/mcrQdYe5f5 — Jordi Magrinyà (@MagrinyaJordi) August 26, 2019

La zona de la Barceloneta acordonada pel projectil Foto: Maria Fernández

@BCNHelpers desalojada parte de la playa de barceloneta. Posible artefacto explosivo pic.twitter.com/TOT4clJLf5 — Chris (@a_t_c_10) August 25, 2019

Nos acaban de evacuar de la playa de la Barceloneta. Han encontrado un artefacto explosivo dentro del agua. Justo en frente nuestra. Con lo limpita y transparente que estaba el agua esta mañana... #barcelona #playa #barceloneta #bomba pic.twitter.com/V5rlCgXmR4 — Angel Gonzalez (@ranklee) August 25, 2019

Després de la detonació controlada de la bomba que s'ha localitzat a la platja de Sant Sebastià de la Barceloneta, a Barcelona, ja no hi ha perill. Ho han dit artificiers de l'Armada espanyola, qui han fet explotar el dispositiu, que han assegurat que torna la normalitat a la zona, i que no hi ha perill pels banyistes. Ho ha afirmat, a les preguntes dels periodistes, el responsable del dispositiu de desactivació, Juan Pedro Saura. El projectil trobat aquest diumenge a la platja de Sant Sebastià ha estat detonat aquest migdia en una operació conjunta entre els Grup Especial d'Activitats Subaquàtiques (GEAS) de la Guàrdia Civil i els especialistes de l’Armada. L'explosió s'ha produït sota l'aigua, a 45 metres de profunditat i una milla nàutica mar endins, amb globus d'elevació submergits. La platja de Sant Sebastià s'ha tornat a obrir als banyistes al voltant de les cinc de la tarda.La detonació control·lada ha passat totalment desapercebuda als curiosos que hi havia a la zona, majoritàriament, turistes que no sabien que la platja estava tancada des del dia anterior. Des de terra no s'ha arribat a percebre, i les imatges només mostren una lleugera elevació de les aigües en la vertical de l'explosió.El caporal primer de l’unitat de bucejadors Antonio Pérez Pinto ha explicat als mitjans que l’artefacte era un projectil d’aviació de l’any 1936 sense detonar, i que podia estar carregat amb 70 kg de Trinitrotoluè (TNT), un explosiu molt potent emprat habitualment en missions militars.L'artefacte ha estat traslladat a la zona de l'explosió control·lada amb globus d’elevació mitjançant les embarcacions del servei marítim i dels GEAS de la guàrdia civil. L'operació s'ha perllongat des de les nou del matí. Pérez ja havia advertit que es podria "allargar bastant", perquè es tractava d’un treball molt arriscat: l’embarcació en què han treballat els especialistes anava “carregada d’explosius”, a més dels possibles 70kg de TNT de l’artefacte que s'ha detonat.Pérez ha informat que “ és habitual ” trobar aquest tipus d’artefactes a la costa catalana, perquè durant la Guerra Civil, especialment l’any 36 es llançaven molts projectils que s’han acabat “solidificant a la roca, al fons” i “és difícil detectar-los perquè es poden confondre amb les roques”.El projectil va ser localitzat diumenge per un guàrdia civil fora de servei del GEAS uns 25 metres mar endins i a una profunditat de tres metres. La Guàrdia Urbana va desallotjar ràpidament la platja, i va establir un perímetre de seguretat d'uns 250 metres.

