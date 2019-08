VÍDEO Així juga Ansu Fati, la nova perla de 16 anys del Barça

La Masia del Barça és una de les canteres més prolífiques del futbol mundial. Grans estrelles del club en els últims anys han estat entrenats durant anys a l'acadèmia blaugrana, entre ells llegendes dels millors moments del Barça: Leo Messi, Xavi Hernández, Carles Puyol, Pep Guardiola, Victor Valdés, Sergio Busquets, Gerard Piqué, Andrés Iniesta... El club no para de promocionar jugadors, tant pel primer equip com per conjunts d'alt nivell mundial. Ara, però, la novetat és un jove del Juvenil A que s'ha convertit en el centre d'atenció.Ansumane Fati, més conegut com a Ansu Fati, va debutar el diumenge contra el Betis al Camp Nou com a jugador del primer equip del Barça. És el segon jugador més jove de la història en fer-ho: 16 anys i 298 dies. L'extrem és una de les perles més ben valorades pel Barça i Ernesto Valverde no ha volgut desaprofitar tot el seu potencial. Fati encara està al Juvenil A i ni tan sols ha passat pel Barça B per debutar al primer equip.Diversos jugadors de la primera plantilla, com Leo Messi i Jordi Alba, han aplaudit l'actuació del jove de 16 davant el Betis i la seva iniciativa a l'hora d'enfrontar-se a una situació de primer nivell amb jugadors de talla mundial. Valverde ha valorat el seu joc, elèctric, amb molta inventiva per ensortir-se'n dels 1 contra 1 i una verticalitat molt veloç.

