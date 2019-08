Artadi demana a les formacions independentistes que «no competeixen entre elles»

La número dos de JxCat a l'Ajuntament de Barcelona, Elsa Artadi, ha recordat a totes les formacions independentistes que "no competeixen entre elles" i ha demanat "anar més units que mai".En una atenció als mitjans en el marc de la Festa Major de Sants Artadi ha apel·lat a la unitat independentista i ha apostat per "deixar de parlar d'uns i altres" i fer un debat per parlar "del que es vol fer"."Això no ens ha portat enlloc durant l'últim any", ha lamentat en referència als retrets creuats, especialment entre les dues formacions a Govern. D'altra banda, Artadi ha explicat que l'aposta del president de la Generalitat, Quim Torra, de "confrontació" amb l'Estat i la reivindicació del diàleg "no són contradictòries".Les paraules d'Artadi arriben poques hores després que ERC hagi fet una crida a superar la "dinàmica autodestructiva" dins del moviment independentista. "No compartim la dinàmica d'atacar-nos perquè tenim un enemic comú", havia dit la portaveu del partit, Marta Vilalta, en la seva compareixença després de la primera reunió de la direcció republicana després del parèntesi estiuenc.

