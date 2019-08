En Toca-sons s'escapa de la forca

Taradell ha celebrat aquest cap de setmana la llegenda del bandoler Toca-sons, que enguany s'ha tornat a escapar de ser penjat a la forca. Jordi Merino ha encarnat el bandoler en la 27a edició, mentre que el paper d'agutzil l'ha protagonitzat Ramon Codina.A partir de les 7 del vespre de diumenge es va donar a conèixer el vilatà que representaria el famós bandit. Va ser des de llavors que bandolers i sometents se les van tenir pels carrers de Taradell, on els bandits van saquejar establiments del municipi i es van apoderar de la vila.En Toca-sons va ser capturat a la plaça de les Eres i el judici es va celebrar als jardins de Can Costa i Font amb centenars d'espectadors. Com és habitual, les referències al context polític actual no hi van faltar. El jurat popular va condemnar el bandoler amb 9 vots, mentre que 4 estaven a favor d'alliberar-lo.Tot i aquest final, l'última voluntat del bandoler va ser fer la dansa la llibertat. Després de la dansa, va aparèixer una pancarta que reclamava "Unitat" i també es va encendre un llaç groc. Finalment, va aparèixer una clau gegant que va obrir la gàbia d'en Toca-sons i es va poder escapar de la forca un any més.

Galeria de fotos de la festa d'en Toca-sons a Taradell

Festa d'en Toca-Sons a Taradell Foto: Albert Alemany

