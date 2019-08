L'Acústica estrenarà un «night market» a la Rambla de Figueres

El Festival Acústica de Figueres comptarà aquest any amb un nou espai a la zona de la Rambla. Es tracta del 'Walk Street' que unirà l'escenari de la Rambla amb el de la plaça de la Palmera i s'inspira amb els night market que els últims anys s'han anat reproduint per la Costa Brava i altres punts del litoral català. En aquest cas, el director del festival, Xavi Pascual, ha detallat que la gent hi podrà demanar menjar, prendre copes i fins i tot tallar-se els cabells en una barberia. L'element més distintiu del nou espai serà "uns llums dissenyats per Salvador Dalí que coronaran el night market".Pascual ha explicat que amb aquest nou mercat de nit s'amplia la zona de serveis complementaris que hi havia fins ara: dues zones de 'food trucks', l'Acústica Market i la Fira del Disc. Això fa que hi hagi "nou espais a cinc minuts de distància" –entre escenaris i altres serveis– però que "dona la sensació que mai t'ho acabes" , ha detallat el director de l'Acústica.El festival arrencarà aquest dijous al vespre en una primera nit en què ja sonaran noms de primera fila com ara La Pegatina (a les 24.00h), Lildami (a les 22.30h) o Suu (a les 21.00h). Tres propostes musicals de gèneres diferents que intenten "recollir tots els eixos musicals que estem vivint a Catalunya", ha destacat el director del festival.Per això la programació compta amb grups com Oques Grasses (divendres 30 a la 1.00h) o Buhos (dissabte 31 a la 1.15h) dins del gènere de música festiva; Dorian (divendres 30 a les 24.00h) o Ramon Mirabet (dissabte 31 a les 22.00h) en la categoria de pop-rock i una secció de "clàssics que no moriran mai" com ara Fangoria (dissabte 31 a les 23.00h), Elèctrica Dharma (divendres 30 a les 22.00h) o Delafé (dissabte 31 a la 1.30h).Pascual però també ha destacat que el festival ha vist "molts canvis musicals" en el panorama català al llarg dels 18 anys d'història. Per això si bé ara es viu "el moment àlgid" de les bandes de música festiva, preveuen que el futur passarà per la música urbana. Per això en la programació ja hi ha noms com Lildami, Lauren Nine (divendres 30 a les 23.30h) o Pavvla (dissabte 31 a les 21.00h).A més, el festival manté la seva aposta per seguir creixent durant la nit del dijous. "Les jornades del cap de setmana ja no poden absorbir molta més gent" ha afirmat Pascual. Per això programen alguns dels caps de cartell durant la nit del dijous per intentar superar el nombre d'espectadors. L'objectiu es manté en superar les 100.000 persones.Aquest any, però, caldrà estar especialment atents de la previsió meteorològica. Pascual ha avançat que ja estan pendents "d'aquest front" d'inestabilitat "que ha de passar aquesta setmana" per veure si afecta als concerts del dijous i divendres.