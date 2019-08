Casado critica que Ximo Puig «imita Torra» per «vigilar» la llengua en què parlen els alumnes al pati

Imitando a Torra en Cataluña, los socialistas permiten en Valencia que se vigile la lengua en la que hablan los alumnos en el recreo o en el comedor 👉 Rechazamos el adoctrinamiento, apostamos por la libertad y una Ley de lengua que garantice el castellano como lengua vehicular. pic.twitter.com/7TlHhNmOZS — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) August 26, 2019

El president del PP, Pablo Casado, ha acusat aquest dilluns a la Generalitat Valenciana d'estar "imitant (Quim) Torra" permetent "que es vigili la llengua en què parlen els alumnes al pati o al menjador", i ha assegurat que els populars rebutgen "l'adoctrinament".Així ho ha afirmat al seu compte de Twitter el dirigent del PP, que ha compartit una notícia sobre la figura dels assessors lingüístics en l'educació pública i el qüestionari per avaluar la comunicació fora de les aules."Imitant Torra a Catalunya, els socialistes permeten a València que es vigili la llengua en què parlen els alumnes al pati o al menjador. Rebutgem l'adoctrinament, apostem per la llibertat i una Llei de llengua que garanteixi el castellà com a llengua vehicular ", ha escrit Casado.Aquesta publicació ha estat compartida amb la presidenta regional del PPCV, Isabel Bonig, que ha destacat que només ells han estat "dic de contenció davant del nacionalisme i adoctrinament que defensen (Ximo) Puig i els seus socis". A més, afegeix que "davant dels interessos particulars" ells han de defensar "els interessos dels valencians" i així ho faran.Els populars valencians han afegit des del seu compte a Twitter que el conseller d'Educació, Vicent Marzà, "haurà d'explicar això" de "espies a les escoles" perquè "fa por".

