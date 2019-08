Podem demana a Sánchez «voluntat política» per «reprendre la negociació»

Podem espera que el candidat a la presidència espanyola, Pedro Sánchez, els faci una trucada per poder reprendre les negociacions per a la investidura des del punt on les van deixar al juliol, segons ha explicat la portaveu d'Unides Podem, Noelia Vera, en una roda de premsa. "No hem perdut mai l'esperança", ha assegurat Vera, que ha retret als socialistes que l'únic contacte entre formacions des del juliol ha estat a través dels mitjans de comunicació.En aquest sentit, ha demanat "voluntat política" per reprendre les converses i ha insistit que un govern del PSOE en solitari, que creu que és el que vol Sánchez, generaria "força inestabilitat". De fet, ha recordat que l'últim executiu en solitari "només va durar vuit mesos" i ha instat el PSOE a tenir "més companys de viatge". De la mateixa manera, ha retret a Sánchez "buscar excuses" per no pactar amb Podem, com creu que són la presència de Pablo Iglesias, les carteres ministerials o el dret a l'autodeterminació de Catalunya.Vera ha insistit que Podem "continua amb la mà estesa" per poder facilitar un govern de coalició entre les dues formacions i ha confiat que "fins i tot a l'últim minut" Sánchez els acabi trucant per treballar conjuntament. Així, ha indicat que encara hi ha temps i ha demanat que "tothom es posi les piles".Tot i això, sí que ha lamentat la falta de resposta dels socialistes, a qui ha retret que "busquin excuses" per no arribar a un acord. "Ens hem adonat que estem al mateix punt del principi", ha lamentat Vera, que ha insistit que la coalició és "l'única via". De fet, ha apuntat que Sánchez és "l'únic que no ho veu".Vera ha insistit en la importància d'un pacte "progressista" i ha advertit als socialistes que, si no arriben a un acord, ho farà la dreta. "El proper govern serà de coalició, de dretes o d'esquerres", ha sentenciat.Pel que fa a la possibilitat d'eleccions, la portaveu d'Unides Podem ha assenyalat Sánchez com a "l'únic responsable" i ha assegurat que seria "el pitjor dels escenaris".

