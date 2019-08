Buch admet que vincular els manters amb la inseguretat no va ser «encertat»

El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha sostingut aquest dilluns que les declaracions que va fer sobre el top manta, vinculant els manters amb la inseguretat, no van ser "encertades". No obstant això, ha insistit a actuar contra la venda ambulant. En una entrevista a la Cadena Ser, el conseller va afirmar que els manters distreuen els vianants i això fa que sigui "més fàcil" que els carteristes cometin furts."Segurament no vaig posar el millor exemple. Quan algú no ha estat encertat el que ha de fer és dir-ho i demanar disculpes. Vaig pretendre posar un exemple", ha reconegut en una entrevista a Rac1. Tot i això, ha afegit que "agradi o no, la venda ambulant a la via pública està prohibida", i ha insistit que el que ha de fer la policia és actuar.Preguntat sobre si faria una petició al Congrés per modificar la llei d'estrangeria i facilitar la legalització dels migrants, ha respost que hi ha respostes més enllà de modificar les lleis, com ara l'agermanament entre ciutats. "Davant d'un fet que succeeix, hem de ser hàbils per buscar solucions. Si hi ha persones estrangeres que resideixen al nostre país i que tenen feina, cal acollir-los. Buscar la manera i fer que se sentin més catalans o igual de catalans, i com aprendre d'ells" ha opinat.Preguntat per la reincidència dels delinqüents, ha dit que aposta per la modificació del codi penal, i donar prou eines als jutges perquè puguin apartar-los dels carrers, amb presó, presó preventiva o allunyament d'espais. Així, ha proposat que els carteristes de Barcelona hagin de mantenir-se allunyats de les estacions de metro: "Posar-ho difícil. Que no sembli que és impune cometre segons quins delictes", ha afegit.Ha puntualitzat que s'ha de diferenciar entre dos tipus de delinqüents: els qui escullen delinquir com a forma de vida i els qui "no tenen cap altre remei perquè no poden menjar". "Són col·lectius molt diferents. Cal treballar socialment i no policialment", ha dit en referència al segon cas.I, sobre l'augment d'homicidis a Barcelona, ha apuntat: "La gran majoria de persones es coneixen i formen part de revenges. No és que jo vagi per plaça Catalunya i perilli la meva vida. Són casos aïllats".

