UGT demana limitar el nombre de becaris en una mateixa empresa

Avalot-Joves de la UGT de Catalunya ha demanat aquest dilluns crear un registre de becaris i limitar el nombre d'estudiants en pràctiques per empresa, per reduir la precarietat entre els joves i del mercat de treball.En declaracions als periodistes, la portaveu nacional d'Avalot, Elena Ferrero, ha defensat que el registre permetria saber quantes persones es troben en aquesta situació, i determinar quines s'estan formant i quines duen a terme tasques estructurals dins de les companyies.Ferrero ha advocat per prohibir que les empreses cobreixin el mateix lloc de feina amb diferents becaris al llarg del temps, perquè ha subratllat que això implica que s'està substituint un treballador.També ha criticat que els becaris puguin tenir igual o més responsabilitats que un treballador contractat, i ha sostingut que s'hauria de fer un contracte indefinit als estudiants en pràctiques que portin més d'un any a la companyia.Ha exigit que totes les persones que desenvolupin una tasca dins d'una empresa tinguin un contracte de feina i, per tant, una relació laboral, i que totes les pràctiques siguin retribuïdes i s'asseguri la cotització a la Seguretat Social en referència a la protecció per atur.Ferrero ha exposat que "no hi ha un sector determinat" en el qual s'abusi de la figura dels becaris, però que s'està generalitzant en els nous sectors econòmics, com el tecnològic."Està molt estès en el mercat laboral", ha remarcat la portaveu i ha recalcat que tenen detectat que afecta sobretot els joves amb estudis i que comencen a treballar.Abans de les declaracions, Ferrero i altres membres del sindicat han protagonitzat una acció reivindicativa a la plaça Reial de Barcelona per criticar que els becaris són els nous "esclaus" de l'economia."Comença la venda d'esclaus. Tenim becaris", ha clamat Ferrero i ha descrit les característiques de cadascun d'ells: una d'elles no cobrava i una altra feia sempre les mateixes tasques i havia hagut de pagar per fer pràctiques.

