El Suprem permet a Turull visitar el seu pare a l'hospital

La sala de vacances del Tribunal Suprem ha atorgat un permís extraordinari a l'exconseller de la Presidència Jordi Turull per sortir de la presó de Lledoners (el Bages) i visitar el seu pare a l'hospital, on es troba ingressat a causa d'una malaltia greu.Segons l'alt tribunal espanyol, la visita es realitzarà aquest dilluns i no s'allargarà més de dues hores. Com en els casos anteriors, Turull serà traslladat immediatament de la presó a l'hospital sota custòdia policial, i serà retornat quan hagi finalitzat la visita.Precisament fa menys d'una setmana que el Suprem també va permetre que l'exconseller de Territori, Josep Rull, visités el seu fill menor d'edat a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, que havia estat sotmès a una operació.En aquell cas, però, el permís extraordinari va ser concedit amb un mes d'antelació, i els magistrats del Suprem detallaven que la sortida s'havia de cenyir als horaris de la presó i s'havien de dur a terme "les mesures de seguretat necessàries per al desplaçament i permanència de la custòdia". També van advertir els Mossos d'Esquadra que evitessin que la sortida tingués "un altre objecte diferent a l'autoritzat".

